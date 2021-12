Maria del Carmen é escolhida vice de Alice Portugal

A candidata a prefeitura de Salvador Alice Portugal (PCdoB) já tem uma vice: a deputada estadual Maria del Carmen (PT). A escolha foi anunciada no início da manhã deste domingo, 31, pela presidente municipal do PCdoB, Olívia Santana, em convenção do partido em Salvador.

O presidente estadual do PT, Everaldo da Anunciação, disse, em convenção conjunta dos partidos PT, PCdoB, PSB e PSD, ocorrida no final da manhã, que o nome de Maria del Carmem foi consensual. "A capacidade dela no conhecimento da cidade com a questão de mobilidade e as demandas que Salvador precisa vai dar um novo debate à cidade", afirmou.

Sobre o fato de não ter sido um representante do movimento negro, à exemplo do vereador Gilmar Santiago e do coordenador do Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) Gilberto Leal, Everaldo disse que Maria del Carmem também contempla o perfil dos movimentos sociais e tinha disponibilidade para o cargo. "A questão racial será defendida pelo ex-deputado Yulo Oiticica, Gilmar e Gilberto, que concorrem à Câmara de Vereadores", concluiu.

O presidente estadual do PCdoB, o deputado federal Daniel Almeida, ressaltou que a presença de Maria del Carmen vem para qualificar ainda mais a chapa pelo seu conhecimento e sua capacidade na cidade. "Esse nome foi um dos primeiros lembrados pelo PCdoB junto com o PT por ter essas caracterísicas", afirmou.

A secretária Olívia Santana, presidente do diretório municipal do PCdoB, que era o nome preferido de Rui Costa para vice de Alice Portugal, minimizou o fato de a chapa não ter sido contemplada com um representante negro. "O movimento negro tem uma justa reinvindicação e vai continuar na luta até que a gente consiga avançar. Houve um tempo em que nem mulheres, nem negros, eram levados em conta na composição da chapa majoritária. Eu acredito e luto pela mudança", disse.

Olívia ressaltou que vai continuar lutando para que Salvador tenha uma legítima representação de negros e negras em uma chapa majoritária. "O negro é eleitor, mas negros e negras também precisam ser votados".

A senadora Lídice da Mata (PSB), que chegou a ser cotada para disputar a prefeitura de Salvador, disse na convenção do PSB que a chapa Alice/Maria del Carmen é forte. "Alice, além de honrada, é muito competente. É uma deputada que representa muito bem o povo baiano na Câmara. É uma menina nascida e criada em Salvador. Maria del Carmem é extraordinariamente técnica e certamente está entre as pessoas que melhor conhece a cidade por baixo e por cima do chão, além de ser popular na capital", destacou.

Maria del Carmen é formada em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia. Foi presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, secretária municipal de Infra-Estrutura e Saneamento, superintendente da Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade (Sumac) e diretora presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

