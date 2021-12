Marcos Valerio produz documentos para delação

O ex-publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, que assinou delação premiada com a Polícia Federal (PF) há uma semana, afirmou previamente às autoridades que teria pago propina ao senador Aécio Neves (PSDB) por meio de caixa dois em campanhas eleitorais e atuado de forma ilícita no governo de Minas. Conforme Valério, o tucano teria negociado diretamente com ele. Aécio nega as acusações. Da mesma forma, Valério implica novamente a cúpula do PT, no início do primeiro mandato de Lula.

As informações foram escritas à mão pelo operador do mensalão petista, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, e digitalizadas pelo advogado, Jean Kobayashi Júnior. Foram 60 anexos, entregues ao Ministério Público mineiro em fevereiro, mas que só foram divulgados nesta semana. A operação teria contado com a participação dos então sub-relatores da CPMI, Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Eduardo Paes (à época, no PSDB-RJ).

Lula

Valério afirmou, nesses documentos, que tem detalhes para falar sobre desvios de contratos dos Correios para o PT e PMDB no governo Lula (PT), e afirmou ainda que Aécio recebia 2% do faturamento bruto dos contratos de publicidade do Banco do Brasil no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ainda na década de 1990.

“De acordo com relatos do próprio deputado Aécio, ele teve que costurar uma das três contas do banco com o ministro e com o acordo do presidente da época, FHC”, diz trecho do anexo 1. “O custo da conta era de 2% do faturamento bruto, que teriam de ser repassados ao deputado”, conclui.

Marcos Valério escreveu que combinou a contratação da SMP&B, sua agência de publicidade, pelo governo mineiro com o publicitário de Aécio, Paulo Vasconcelos. Segundo o delator, as agências participaram do financiamento ilegal da atividade política de Aécio desde os anos 1990.

"Durante a operação da conta do governo, atendida pelo sócio Ramon, a empresa repassou para despesas do gabinete do governo valores no caixa 2 que eram embutidas nas faturas do Governo”, conta. Parte dos recursos desviados foram usados na campanha pela reeleição do então governador de Minas Eduardo Azeredo (PSDB-MG), em 1998. Valério confirma que pagou valores em diversas ocasiões para Andréa Neves, irmã de Aécio.

De acordo com o ex-publicitário, durante o governo Lula, valores desviados de contrato da Petrobras eram acertados com o ex-ministro Hélio Costa (PMDB) e também com o então ministro Chefe da Casa Civil, José Dirceu. O advogado de Aécio Neves, Alberto Zacarias Toron, afirmou que “são falsas e 'requentadas' as acusações feitas pelo criminoso confesso Marcos Valério, além de realizadas em atípico e suposto procedimento de delação premiada não homologado pelo Judiciário”.

Quando condenaram os envolvidos no episódio do mensalão, os ministros do STF alegaram que Valério pagou R$ 2,9 milhões da conta da DNA Propaganda, outra agência da qual Valério era sócio, com o Banco do Brasil, e outros R$ 74 milhões da conta da DNA com o fundo Visanet, da qual a instituição financeira fazia parte.

O operador cumpre pena de 37 anos de prisão, e foi transferido na última segunda para a Associação de Proteção e Assistência a Condenados (Apac), em Sete Lagoas, região Central do Estado de Minas Gerais, a pedido da PF.

adblock ativo