Marco Civil da internet vai a plenário amanhã, diz Alves

O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse no final da manhã desta terça-feira, 18, que o projeto do Marco Civil da internet vai entrar na pauta de votação do plenário da Casa nesta quarta-feira, 19. Ele disse que vai propor hoje aos líderes que as discussões em plenário sobre assunto já comecem hoje para que a matéria siga para votação na Ordem do Dia da amanhã.

"A ideia é iniciar hoje a discussão e amanhã, se possível, votar", disse o peemedebista, ao sair de cerimônia de transmissão de cargo de Antonio Andrade para Néri Geller, que assume como ministro da Agricultura.

Ao ser questionado se iria deixar a Câmara para disputar o governo do Rio Grande do Norte nas eleições deste ano, Henrique Alves respondeu: "Estou pensando". Ele tem conversado com alguns partidos sobre essa eventual candidatura, mas o PT tem ficado de fora das consultas.

