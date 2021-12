Marco Aurélio nega envio de caso de Aécio ao plenário do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, negou o pedido da defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB) para que o caso dele fosse analisado no plenário da Casa.

A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou a prisão do tucano. Com a decisão de Marco Aurélio, o pedido será avaliado na próxima terça-feira, 20, pelos cinco ministros que compõem a primeira turma do STF.

O ministro argumentou que não há motivos para deslocar o inquérito para o plenário. Marco Aurélio também negou o pedido de Aécio de mais dez dias de prazo para apresentar defesa sobre uma fotografia retirada pela PGR da rede social de Aécio.

Na imagem, o tucano aparece conversando com líderes do PSDB em sua casa mesmo após ser afastado do mandato parlamentar. Na legenda, ele disse que tratava de votações no Congresso.

adblock ativo