Marcelo Nilo vai entrar na Justiça contra bloco do PSL

O deputado Marcelo Nilo, presidente estadual do PSL, anunciou que vai entrar na Justiça nesta quarta-feira, 8, contra a permissão do presidente da casa, Ângelo Coronel (PSD), que acatou a criação do bloco independente formado por cinco deputados estaduais de seu partido, publicado na edição desta terça, 7, do Diário Oficial do Legislativo.

Ele vai arguir o Artigo 37 do Regimento Interno da Casa no qual estão citados os blocos ‘da maioria’ e da ‘minoria’. Ou seja, governo e oposição.

No entendimento de Nilo não existe, no parlamento baiano, ala independente. “Vou recorrer da decisão de Coronel para que a Justiça decida. Só existe maioria e minoria aqui”, diz Nilo.

Já o presidente Ângelo Coronel diz que Nilo está no seu direito mas que a decisão foi “política” e já ocorreu na Casa outras vezes.

“Se os deputados não se sentem bem nem na maioria, nem na minoria, têm o direito de serem independentes. Agora, toda dispensa de formalidade terá, também de ser a assinatura deles”, disse Coronel.

