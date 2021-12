Marcelo Nilo se reúne com presidente nacional do PSL

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo se reúne nesta quinta-feira, 22, em Recife (PE), com o presidente nacional do PSL, Antônio Olívio Vasconcelos. A legenda pode ser a nova aposta de Nilo após a recriação do PL ter parado na pista.

Sem partido desde que saiu do PDT, semana passada, após disputas pela liderança do partido com o deputado federal Félix Mendonça Jr, Nilo está em busca de uma nova legenda que proporcione sua candidatura ao Senado em 2018. Na última quinta-feira, 15, o deputado ingressou com uma ação para desfiliação partidária junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

"Não tem nada acertado (com o PSL), não tenho pressa, mas quero ser candidato a senador. Quero um partido que tenha inserção, tempo de televisão e me dê condições consolidadas de ser candidato em 2018", disse Nilo, em entrevista exclusiva na sede do Grupo A TARDE.

Por ser um partido ainda pouco consolidado no estado, a escolha do PSL por Nilo poderia indicar uma liderança regional do presidente da Assembleia, inclusive, possibilitaria que o deputado levasse os prefeitos de sua base, cerca de 50, para o novo partido.

