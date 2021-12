Marcelo Nilo é eleito presidente da Assembleia pela 5ª vez

O deputado Marcelo Nilo (PDT) foi eleito para o quinto mandato de presidente da Assembleia Legislativa em votação secreta realizada pelos integrantes da Casa, no início da tarde dessa segunda-feira, 2. Ele recebeu 51 votos, sendo registrado um voto em branco. Os 11 deputados do PT se retiraram do plenário no momento da votação, alegando que a candidatura de Nilo seria inconstitucional.

O deputado Rosemberg Pinto, que chegou a registrar seu nome como candidato a presidente da Casa, retirou sua candidatura assim que o deputado Reinaldo Braga, que presidia a sessão de votação, indeferiu questão de ordem da bancada petista solicitando que a candidatura de Marcelo Nilo não fosse registrada.

Para não "compactuar com um processo inconstitucional", Pinto disse que o PT não participaria da disputa. Com isso, o Partido dos Trabalhadores ficou sem representação na nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2015/2016. No seu discurso de agradecimento, Nilo disse que vai "completar" o processo de independência do Legislativo baiano nesses dois anos de gestão no comando da Casa.

