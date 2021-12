Marcelo Nilo diz que será candidato a deputado federal em 2018

Em entrevista coletiva agora há pouco, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PSL), reafirmou sua candidatura à presidência da Casa para o biênio 2017-2018. Entretanto, desistiu de ocupar uma vaga na chapa majoritária em 2018.

"Decidi pela candidatura a deputado federal em 2018 porque sei que PP e PSD não vão me apoiar, mas não quero ser problema para o governador Rui Costa (PT)", disse.

Segundo Nilo, PT, PSL, PDT, PSB e PTN já fecharam com ele para a presidência da Assembleia. E que sua chapa para a Mesa Diretora não contempla PSD nem PP.

O PT terá a primeira presidência caso a chapa seja vencedora. A oposição deve ter a primeira secretaria, se fechar com Nilo. Disputam com Nilo os deputados Ângelo Coronel (PSD) e Luiz Augusto (PP), ambos da base do governo Rui.

