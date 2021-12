Marcelo Nilo desiste de concorrer à presidência da AL-BA

O deputado Marcelo Nilo (PSL) renunciou, na noite desta terça-feira, 31, à sua candidatura à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, quando tentaria disputar pela sexta vez o cargo. Com a desistência de Nilo e a retirada da candidatura de Luiz Augusto (PP), na tarde desta terça, o deputado Ângelo Coronel (PSD) vai para eleição da Mesa Diretora, na tarde desta quarta, 1º, como candidato único da base do governo e com o apoio da oposição.

A decisão de renunciar a mais uma eleição pela presidência da Assembleia – o que lhe conferiria 12 anos no comando do Legislativo – foi comunicada pelo próprio Marcelo Nilo ao governador Rui Costa (PT), por volta das 20 horas desta terça, na governadoria.

No encontro, do qual participaram o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, e o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (Seap), Nestor Duarte, que é do mesmo partido de Nilo, o ainda presidente da Assembleia, que começou a corrida como favorito, jogou a toalha.

Sem o apoio da oposição, das duas outras candidaturas da base que se uniram contra ele e o refugo de aliados que lhe haviam declarado apoio, como o PCdoB e o seu próprio partido, o PSL, Marcelo Nilo teve que admitir que chegava ao fim do processo sem os votos necessários para a conquista do sexto mandato na Casa.

Em nota divulgada à imprensa, Marcelo Nilo disse que deixava a presidência da Assembleia sem “uma mácula” e que não encara a saída do honroso cargo como um “retorno à planície”.

Nilo, que chegou a ser convidado pelo governador a ocupar uma secretaria, avisou que cumprirá seu mandato de deputado estadual. “Com a cabeça erguida darei prosseguimento ao mandato que me confiaram 150 mil baianos”. Ao sucessor, com quem trocou duras farpas nos últimos dias, desejou “mandato profícuo”.

Por volta das 22 horas, o governador Rui Costa postou, na sua página do Face book, que havia parabenizado o deputado Ângelo Coronel. “Aproveitei para desejar tranquilidade e sabedoria para manter a base aliada unida ao assumir a presidência da Assembleia Legislativa”.

Rui também fez questão de cumprimentar o deputado Marcelo Nilo “pelo posicionamento firme e corajoso de renunciar em nome da unidade política”. O governador disse, ainda, que “a gestão eficiente do atual presidente merece nosso reconhecimento”.

Confira a íntegra da carta do deputado Marcelo Nilo

Venho a público informar que não concorrerei à reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia amanhã (quarta-feira).

Ocupei o prestigioso cargo por dez anos, contando com o apoio suprapartidário dos companheiros deputados estaduais e tenho o orgulho de afirmar que, nesse período, o Legislativo Estadual cumpriu com seus deveres sem abdicar de suas prerrogativas, sem um único episódio que deslustre a sua imagem perante a Bahia e os baianos.

Atendendo a amigos deputados, postulei nova recondução à Presidência. Para tanto, constituí um grupo de alianças com legendas da base de apoio à administração do governador Rui Costa. Hoje, avaliando a conjuntura juntamente com os deputados que me apoiaram, resolvemos retirar a candidatura à Presidência da Assembleia Legislativa.

Deixo consolidado grande número de projetos destinados à melhoria das condições de vida do povo baiano.

Devo ressaltar que permanecerei na militância política. Jamais me furtarei a colaborar com a minha terra e com a minha gente. Dedicarei minha energia à defesa dos municípios que represento com o empenho de sempre, cumprindo a palavra e a todos os compromissos assumidos.

Este é o meu legado e marca pessoal.

São quase 40 anos de vida pública, sete mandatos parlamentares consecutivos com votação sempre crescente – o que me autoriza a afirmar que estou no caminho certo, combatendo o bom combate, em favor do desenvolvimento, com justiça social, para a Bahia.

Costumo dizer que quem não gosta de gente, do povo, nunca deve ingressar na vida pública. Eu permanecerei em atividade plena exatamente por isso.

Deixo a Presidência da Assembleia sem uma mácula e não encaro a saída do honroso cargo como um “retorno à planície”. O nosso plenário jamais deve ser tratado como algo trivial.

Com a cabeça erguida darei prosseguimento ao mandato que me confiaram 150 mil baianos. Aos companheiros que me apoiaram, expresso a mais profunda gratidão e reconhecimento.

Aos demais colegas, igualmente, agradeço o apoio durante todo esse período, desejando êxito em suas caminhadas. Ao meu sucessor na Presidência, um mandato profícuo.

