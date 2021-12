Marcelo Nilo afirma que 'merece' vaga em chapa majoritária para 2022

Envolvido em um mal-estar dentro da base aliada do governador Rui Costa, à época da nomeação do vice-governador João Leão (PP) para o comando da Casa Civil, o deputado federal Marcelo Nilo (PSB) reiterou sua vontade de participar da chapa majoritária que será apoiada pelo governador Rui Costa (PT) e que terá como provável candidato o senador Jaques Wagner (PT) para as eleições de 2022.

Na época, descontente com o espaço ganhado por Leão e para o PP, Nilo se queixou nas redes sociais ao afirmar que o vice-governador teria sido beneficiado por “bater” em Rui Costa, ao contrário dele, que “sempre foi leal”. Em entrevista para o programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM (103.9) nesta terça-feira, Nilo colocou panos quentes no entrave.

"João Leão tem qualidade e é muito trabalhador. Vem aqui pra Barreiras dirigindo seu próprio carro e está sempre ativo. Agora, como é líder político, sempre quer mais. Leão está forte pelas relações que construiu com o governo então ele pensa que está muito mais forte do que está na realidade. Ele anunciou como vice-governador que seria chefe da Casa Civil e eu achei aquilo ali um absurdo. Quem anuncia secretário é o governador. Então eu fiz uma crítica pois achei que o espaço do PT já estava acima da força de Leão e ele quer mais. Eu tenho um estilo de ser muito leal aos meus princípios e às pessoas que faço aliança, mas eu critico de tudo. Tenho um respeito muito grande pelo governador Rui Costa, que tem feito um excelente trabalho na pandemia, e essa crítica já é coisa do passado. Temos uma relação fraternal e tenho esse estilo de transparência", afirmou.

Questionado sobre seu futuro político, Nilo reforçou que intenta ser um dos nomes da chapa majoritária, ainda que não tenha especificado o cargo que irá pleitear, que passa por uma indefinição de consenso, já que o nome do ex-governador e atual Jaques Wagner (PT) não foi abraçado por PP e PSD, principais partidos da base aliada, que pleiteiam a candidatura do vice-governador João Leão e do senador Otto Alencar para o governo do estado.

"Vou lutar para estar na chapa majoritária no próximo ano. Em 2010 Wagner me chamou para ser Senador e eu recusei pois quis continuar como deputado estadual e assumir a presidência da assembleia para tentar ser governador em 2014. Fui convidado para ser senador de Paulo Souto em 2014, em 2018 achei que não teria forças políticas para pleitear, mas no próximo ano, penso que estou no melhor momento da minha vida pública e mereço estar na chapa majoritária". afirmou.

Confira entrevista completa:

Fernando Valverde Marcelo Nilo afirma que 'merece' vaga em chapa majoritária para 2022

adblock ativo