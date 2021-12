Empossado como vereador na última sexta-feira, 1, Marcelo Maia (PMN), ex-funcionário do setor técnico da Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura de Salvador, acredita que apesar de ter tido o menor número de votos dentre os eleitos, não terá uma atuação "medíocre" na Câmara Municipal.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o legislador, eleito nas últimas eleições municipais, ressaltou que terá uma atuação independente dentro da Casa.

"Tenho um trabalho de base, iniciado muitos anos atrás desde o movimento estudantil e esse trabalho se alongou até essa eleição onde obtivemos essa vitória. Embora com a menor votação, estávamos na hora certa e no lugar certo. O partido foi articulado pensando justamente naquelas pessoas independentes e que não possuem uma cartilha a ser ditada e esse é o nosso maior diferencial, essa independência integral. O Bruno é um parceiro, o PMN apoiou, é uma pessoa que sempre manteve a porta do gabinete aberta para nossas questões, mas sempre tivemos nosso posicionamento claro. Eu não represento um segmento. Aquilo que for benéfico para a sociedade e para nossa comunidade, estaremos ao lado do prefeito. Aquilo que for contra a cidade, o que acredito que ele não fará, não terá nosso apoio", afirmou.

O vereador projetou ainda uma atenção maior do seu mandato para as demandas da comunidade sobretudo da região de Brotas.

"Sou uma espécie de vereador distrital. Qualquer votação nossa foca ali no bairro de Brotas e na região do Engenho Velho de Brotas, que foi onde conseguimos conscientizar a comunidade da necessidade de ter um representante dentro da Câmara Municipal", disse.

Fernando Valverde Marcelo Maia prega independência na Câmara e cobra governo por Solar Boa Vista

Solar Boa Vista

Por sua atuação no bairro, Marcelo Maia cobrou o Governo do Estado pelo que definiu como um "crime absurdo" na questão do Parque Solar Boa Vista.

Abandonado após o incêndio que destruiu o casarão, onde viveu o poeta Castro Alves, em 2013, o Solar Boa Vista passou a ser utilizado no ano passado, após requalificação, para abrigar a sede do Centro de Infusões e Medicamentos Especializados da Bahia (Cimeb) e a unidade de fígado do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap).

De acordo com o vereador, o projeto da requalificação do espaço não andou como o esperado e o governo do estado pode ser acionado juridicamente para resolver a questão.

"O governador está cometendo um crime absurdo com relação ao Parque Solar Boa Vista. A principal área de esportes, cultura e lazer da região do bairro de Brotas e o governo está atrasando um projeto de requalificação que foi discutido por nós. Estamos vendo com a área jurídica nossa para tentarmos entrar com uma ação aonde responsabiliza ele [Rui] de forma mais direta por esse crime que está acontecendo com o Solar Boa Vista", disse.

adblock ativo