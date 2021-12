Marcelo Freixo critica 'festival de mentiras criminosas' de governistas em CPI da Covid

Um dos principais opositores ao governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) reiterou a importância da CPI da Covid-19, atualmente em andamento no Senado Federal, para a população brasileira.

Mesmo não sendo um membro da comissão, e com os trabalhos na Câmara em andamento normal, Freixo teve como iniciativa a criação de um site focado em desmentir dados e "mentiras" dos senadores governistas que participam da CPI. De acordo com ele, o grupo é responsável por um "festival de mentiras criminosas" que precisa ser exposto para a população.

"Quando os representantes do governo aparecem para falar, as contradições e mentiras são evidentes. Nunca acreditaram que seriam investigados e a população brasileira tem acompanhado a CPI, pois ela quer saber quem é o responsável pela maior tragédia que já vivemos na história do Brasil", disse à Rádio A TARDE FM (103.9).

Em entrevista para o programa "Isso é Bahia", nesta sexta-feira, 28, o parlamentar afirmou que mesmo com a minoria no Congresso, já que o Centrão se alinhou a um posicionamento pró-governo, a oposição tem sido combativa e usado dos instrumentos democráticos para pressionar o governo federal a tomar medidas de combate à pandemia que possam minimizar o sofrimento dos brasileiros.

"Primeiro temos que destacar a importância desse trabalho da CPI. A comissão é um instrumento democrático dentro do parlamento e não é preciso haver uma maioria para se fazer uma CPI. Mesmo com a minoria, a oposição conseguiu fazer dessa comissão uma das mais importantes. Passamos dos 450 mil brasileiros mortos e em vários lugares estamos com indícios de uma terceira onda e evidentemente isso é de uma enorme responsabilidade do governo: Ao não comprar as vacinas, ao não estimular o isolamento, ao não criar um grande diálogo entre governadores, prefeitos e a esfera federal. Então é muito grave e essa CPI está investigando", pontuou.

"Posições antidemocráticas"

Freixo também voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo que chamou de "uma série de posições antidemocráticas". De acordo com ele, Bolsonaro tem criado instabilidades no processo democrático brasileiro pois sabe que será derrotado no pleito de 2022 e assim, tenta tomar controle da narrativa.

"Bolsonaro nunca foi alguém que defendeu a democracia. Ele sempre foi afeito à ditadura e foi expulso do exército por ter sido um péssimo militar. Se elegeu presidente em um acidente histórico, que não vai se repetir pois ele vai perder a eleição do ano que vem. O estrago que ele fez na democracia e na vida dos brasileiros é muito grande. Agora ele está inventando essa história do voto impresso, criando mais uma instabilidade pois sabe que vai perder e quer criar algo semelhante ao que Trump fez nos Estados Unidos", avaliou Freixo.

Confira a entrevista completa:

Fernando Valverde Marcelo Freixo critica 'festival de mentiras criminosas' de governistas em CPI da Covid

adblock ativo