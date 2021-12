Manoel Vitório é o novo secretário da Fazenda da Bahia

O economista Manoel Vitório, até então secretário da Administração do Estado da Bahia, é o novo secretário da Fazenda. A confirmação, que já estava prevista, saiu na manhã desta terça-feira, 13, por comunicado oficial enviado pela Secretaria de Comunicação Social.

Manoel Vitório, que assume o cargo a partir desta quarta-feira, 14, será o substituto de Luiz Alberto Petitinga. O chefe de gabinete da Secretaria da Administração, Edelvino Góes Filho, assume interinamente a pasta.

A motivo da mudança de cargo teria ocorrido porque o governador Jaques Wagner não estaria satisfeito com o desempenho de Petitinga. Dizem que ele não tinha conhecimento pleno da engrenagem da Fazenda. Nas últimas semanas, o governo foi bombardeado por críticas de fornecedores cobrando parcelas em atraso.

Trajetória de Vitório - Manoel Vitório sempre esteve na Administração desde o primeiro dia dos governos de Wagner, em 2007, mas nunca teve filiação partidária. Economista de formação, foi diretor do antigo Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj), o órgão que administrava o Judiciário da Bahia (extinto por pressão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)), quando o desembargador Carlos Cintra foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).

As substituições serão publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, 14.



* Com informações de Levi Vasconcelos

adblock ativo