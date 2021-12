Manobras de Cunha são "inúteis", diz presidente do conselho

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve finalizar nesta semana a fase de instrução - coleta de provas, oitiva de testemunhas e do acusado - do processo de quebra de decoro contra o presidente afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O presidente do Conselho, deputado José Carlos Araújo (PR-BA), disse que foi marcada para quinta-feira, 19, a sessão para ouvir Cunha ou seu advogado, Marcelo Nobre, mas não há confirmação se um dos dois irá aparecer.

Nesta terça, 17, serão ouvidas as duas últimas testemunhas de defesa indicadas por Cunha, o professor de direito Tadeu de Chiara e o advogado Lúcio Velo, que mora na Suíça.

Se não houver mais nenhuma manobra do presidente afastado, após a quinta-feira o relator da matéria, deputado Marcos Rogério (DEM-RO), terá dez dias para elaborar o parecer que será votado no Conselho.

Manobras

Araújo não se surpreenderá se Cunha tentar mais uma manobra, já que vem retardando o processo (aberto no dia 3 de novembro) há mais de cinco meses. "Semana passada, eles [apoiadores de Cunha] tentaram mais uma manobra. Entraram com uma questão de ordem argumentando que, como o mandato de Cunha estava suspenso [pelo Supremo Tribunal Federal], a ação dele deveria ser trancada. Respondemos que não podia, pois quando há processo aberto, ele deve continuar mesmo se o parlamentar renunciar. Estamos respaldados pela Constituição, pelo regimento do Conselho e pela resposta que o ministro Teori Zavascki deu ao mandado de segurança que entraram contra mim", disse.

Araújo lembrou que as manobras de Cunha são "inúteis" e já avisou que se o relatório não for aprovado no Conselho, ele vai recorrer, e o caso será votado em plenário. "Acredito que no plenário ele perde. Quem votar nele estará se suicidando, politicamente", comparou.

Maranhão

Em relação ao substituto de Cunha na presidência da Câmara, o deputado Waldir Maranhão (PP-MA), Araújo contou que não chegou ao Conselho de Ética nenhum pedido de abertura de processo. Após a trapalhada de Maranhão que cancelou a tramitação do impeachment na Casa e depois anulou o ato, o DEM anunciou que iria pedir a sua cassação ao Conselho de Ética.

"O trâmite do pedido é dar entrada primeiro à mesa diretora da Câmara que encaminha para o Conselho. Ocorre que não há elementos para cassar Maranhão por ele ter tomado uma decisão como presidente da Câmara. Ele decidiu. Se decidiu certo ou errado é uma história".

