Manifestantes tentam invadir prédio do ministério da Fazenda em Brasília

Manifestantes que participam nesta quarta-feira, 24, de marcha das centrais sindicais contra as reformas e pela renúncia de Michel Temer tentaram invadir o prédio do Ministério da Fazenda em Brasília. Com paus e mastros de bandeiras, eles quebraram o vidro do edifício e foram retirados por integrantes da Força Nacional, que fazem agora um paredão para proteger o local.

Os manifestantes continuam próximos ao prédio e há muito barulho de bombas, que estão sendo lançadas na Esplanada dos Ministérios pela Polícia Militar. Mais cedo um dos manifestantes foi ferido e procurou ajuda no serviço médico do próprio ministério da Fazenda. Os servidores foram orientados a deixar o prédio.

adblock ativo