Manifestantes se reúnem domingo no Jardim de Alah e Barra

Manifestações contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) estão marcadas para acontecer no próximo domingo, 17, em Salvador. O grupo contrário marcou o encontro para o Farol da Barra, às 9h. Já os que defendem o impeachment vão se concentrar no Jardim de Alah, às 14h. Domingo é o dia em que a Câmara dos Deputados irá decidir se dá ou não continuidade ao processo.

Inicialmente foi divulgado que as duas manifestações iriam acontecer no Farol da Barra, mas por recomendação da Polícia Militar (PM), que já tinha sido avisada da outra manifestação no local, o Movimento Brasil Livre (MBL) mudou o encontro para o Jardim de Alah.

Os grupos Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, que defendem a presidente Dilma e "contra o golpe", marcaram uma vigília em defesa da democracia, com início às 9h, na Barra.

Com a mudança de local MBL ainda estuda onde vai armar um telão para que o público possa assistir à votação.

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da assessoria de comunicação, informou que irá apenas acompanhar as manifestantes.

Outras manifestações

Em Salvador ocorrerão, ainda, manifestações em prol do governo Dilma na quinta e sexta, além do domingo. Amanhã, quinta, está marcado o "ato contra o golpe" na Assembleia Legislativa da Bahia, pela manhã, durante sessão especial que lembra o massacre de Eldorado dos Carajás. O ato está sendo convocado pelo deputado Marcelino Galo (PT) e Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST).

Já na sexta-feira a Frente Brasil Popular e a Central de Trabalhadores do Brasil (CTB) estão fazendo chamamento para ato em favor do governo, no que estão chamando de "Dia Nacional das Paralisações e Mobilizações em defesa da Democracia e Contra o Impeachment". A manifestação está marcada para as 15 horas, no Campo Grande e deve reunir, sindicatos, movimentos sociais e representantes de partidos favoráveis à presidente.

