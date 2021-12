Manifestantes são presos em ato contra o filho de Bolsonaro em Salvador

Dois jovens foram presos durante uma manifestação contra o filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), em frente à Câmara de Vereadores, no Centro Histórico de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 29.

Eles foram detidos após jogarem ovos em políticos, como no próprio Eduardo. Os manifestantes alegaram que a dupla tomou essa atitude após serem afrontados pelo vereador Alexandre Aleluia (DEM).

A prisão dos jovens causou uma revolta no grupo, que alega está fazendo um ato pacífico. "A nossa manifestação é pacífica. Quero dizer à polícia para prender os errados. Tem que prender os ladrões que estão aí dentro", disse um dos manifestantes, referindo-se aos políticos presentes na audiência.

O motivo do protesto seria a presença de Eduardo Bolsonaro, filho do também deputado federal Jair Bolsonaro, que cumpre agenda na capital baiana para defender o projeto Escola Sem Partido (ESP). Com cartazes, manifestantes se mostraram contra o projeto proposto pelos deputados.

"Não à escola 'Sem Partido'. Estudante não é robô. #ForaBolsonaro", estava em um dos cartazes. "Se Bolsonaro falasse que sua mãe merecia nem ser estuprada você defenderia ele?", questionou outra manifestante em um segundo cartaz.

Dentro da Câmara de Vereadores outro grupo também protesta durante a audiência pública. "Fascistas não passarão", gritavam os manifestantes.

A audiência pública sobre o projeto teve início às 9h. Além de Eduardo Bolsonaro, o evento tem a participação dos professores Fernando Penna (Universidade Federal Fluminense) e Sandra Marinho (Universidade Federal da Bahia). Estes últimos, opositores ao ESP e defensores da pluralidade de ideias nas salas de aula.

A partir das 14h, ocorrerá o debate "Escola sem mordaça: por uma educação crítica e libertadora", que acontecerá em Nazaré, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB).

