Manifestantes protestaram contra o governo Bolsonaro em Salvador nesta sexta

Um grupo de manifestantes foi ao centro de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 11, protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com uma dupla de atores encenando a personificação da morte e o presidente Jair Bolsonaro numa cela, os integrantes do Coletivo Fora Bolsonaro nas Ruas e de centrais sindicais e estudantis marcharam em silêncio da Piedade até a Praça Castro Alves, na região central da capital baiana, carregando faixas que retratavam o aumento do desmatamento, as mortes por COVID-19 e a retirada de direitos.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) e a vereadora de Salvador Marta Rodrigues (PT) participaram do protesto.

Luciana Liberato, que é uma das coordenadoras do coletivo, disse que a manifestação visa alertar a população para o caos causado pelo governo em retardar a aquisição de vacinas. Ela também criticou a política de esvaziamento do Estado feita pela equipe econômica de Bolsonaro.

Cristiano Cabral, que também integrou a marcha, repudiou o texto da Reforma Administrativa e culpou o governo pelas quase 500 mil mortes por COVID-19 registradas desde o início da pandemia.

Relatora da CPMI das Fake News, Lídice da Mata disse que o governo federal promove a desinformação “e é sim o maior responsável pelo recorde de mortes para cada milhão de habitantes, fazendo do Brasil um dos países mais letais do mundo”.

