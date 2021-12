Manifestantes protestam contra Temer em Salvador

Cerca de 80 manifestantes protestaram na manhã desta segunda-feira, 29, contra o processo de impeachment e o governo interino de Michel Temer (PMDB). Um dos membros do grupo deitou na pista, impedindo a passagem de motoristas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto terminou por volta de 13h05. Os manifestantes chegaram a ocupar quase todas as faixas da via em frente ao Shopping da Bahia, o que gerou congestionamentos.

Finalizada #manifestação em frente ao Shopping da Bahia. #Trânsito ainda lento, começando a fluir — Transalvador (@Transalvador1) August 29, 2016

Membros da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de sindicatos de diversas categorias participaramm do ato, que aconteceu no mesmo dia em que a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) falou no Senado em processo de impeachment.

Manifestantes protestam contra o governo de Temer (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Grupo também é contra o impeachment de Dilma (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

