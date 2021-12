Manifestantes protestam contra governo de Dilma em Salvador

Manifestantes lotaram as ruas da Barra, em Salvador, na manhã desse domingo, 15, em protesto contra os rumos do governo de Dilma Rousseff. A Polícia Militar (PM) estima que cerca de 7 mil pessoas participaram do protesto que teve início às 9 horas, no Farol da Barra, e volta a acontecer no período da tarde, às 16 horas, no mesmo local. Não houve registro de violência.

Com faixas e cartazes nas mãos a população caminhou em direção ao monumento do Cristo, no sentido Barra-Ondina, e, em seguida, voltou ao Farol da Barra, onde continuaram o protesto até se dispersarem pacificamente, por volta das 13 horas. Nem a chuva espantou os manifestantes.

Com o protesto, que ocorreu em varias cidades do País, os manifestantes clamam por punição para os políticos corruptos, apoiam a Operação Lava Jato, defendem a democracia e estampam a insatisfação com a liderança petista.

Alguns ainda pediram pelo impeachment da presidente Dilma e defenderam a reforma política. Eles também protestaram contra o alto valor dos impostos e dos combustíveis.

O percurso ainda foi marcado por apitaço, tambores e pelos gritos "Fora PT" e "Fora Dilma".

A maioria dos manifestantes vestia camisas nas cores verde e amarela e carregava a bandeira do Brasil. Alguns também usaram nariz de palhaço.

O ato foi organizado por movimentos desvinculados de partidos políticos e aconteceu em 19 capitais brasileiras e fora do País.

Conforme previsto pelas redes sociais, as manifestações aconteceram simultaneamente em outras cidades brasileiras. No Rio de Janeiro a concentração começou por volta das 9h, em frante a Praia de Copacabana, na altura do Posto 5, com milhares de pessoas. O movimento foi organizado pelos movimentos Vem para Rua, Brasil Limpo e Cariocas Direitos. Eles protestaram pacificamente pela avenida Atlântica. Segundo a Polícia Militar, cerca de 15 mil pessoas protestam na capital fluminense. Uma segunda manifestação está prevista para o início da tarde, na Candelária, no centro do Rio.

Em Belo Horizonte (MG), cerca de 24 mil pessoas tomaram contam da Praça da Liberdade. A manifestação contra o governo e contra a corrupção começou por volta das 9h30 e ficou concentrada na praça, sem se deslocar para outros pontos da capital mineira. O espaço, onde fica o Palácio da Liberdade, antiga sede do governo do estado, é palco tradicional de manifestações em Belo Horizonte.



Já em São Luiz, no Maranhão, seis mil pessoal desfilaram pelas ruas contra o governo petista. O povo também foi para as ruas em Recife (PE). Cerca de cinco mil pessoas lotaram a Praia de Boa Viagem com cartazes e apitos. Em Fortaleza (CE), cerca de oito mil pessoas lotaram a Praça Portugal.



Em Brasília, o protesto contra o governo e a corrupção teve início na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes ocupam a rua e os gramados em frente aos ministérios e prédios públicos. A PM do Distrito Federal estima que 30 mil pessoas estiveram no evento. Os organizadores, no entanto, acreditam que mais de 50 mil pessoas participaram do ato.

