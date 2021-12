Manifestantes pró-governo fazem 'bandeiraço' na orla

Cerca 50 pessoas se reuniram na manhã deste domingo, 20, para se manifestar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff na orla de Salvador.

O protesto teve início por volta das 10h, próximo ao Jardim dos Namorados, localizado na avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba.

Denominado 'Bandeiraço', os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e de alguns partidos. Além disso, eles gritam palavras de ordem como: "Não vai ter golpe". O protesto foi pacífico e não interferiu no tráfego de veículos.

Semana de manifestações

A semana foi intensa para os brasileiros. Desde o dia 13 de março ocorrem manifestações por todo o país. Após a presidente Dilma anunciar o ex-presidente Lula como novo ministro da Casa Civil e alguns áudios serem divulgados, na segunda, 14, diversas manifestações pró e contra o governo foram realizadas em diversas capitais.

Em Salvador, na sexta-feira, 18, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 60 mil pessoas, que são a favor do governo atual, foram até o bairro do Campo Grande e seguiram em caminhada até a praça Castro Alves.

