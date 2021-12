Manifestantes pró e contra Lula entram em choque em frente ao Palácio do Planalto

Com a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil, manifestantes pró e contra governo se concentram nas proximidades do Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira, 17.

Um grupo vestido de verde e amarelo tentou carregar uma faixa com "Somos todos Moro" próximo ao local onde um grande grupo vestido de vermelho entoava gritos de guerra. Depois de provocações de ambos os lados e da polícia tentar impedir o conflito, dois grupos menores entraram em choque e trocaram socos e bandeiradas. A policia precisou usar spray de pimenta e cassetetes para dispersar a briga.

A PM tentava separar os dois grupos, deixando os apoiadores do governo em frente ao Palácio do Planalto e os contrários em frente ao Congresso. Os dois grupos, no entanto, têm se provocado a cada instante e a polícia organizou um cordão de isolamento com mais de 20 soldados para impedir mais conflitos.

Já estão nas proximidades do Palácio do Planalto local pelo menos cinco ônibus da polícia e pelo menos 15 viaturas. No início da Esplanada dos Ministérios, distante cerca de mil metros do Palácio, mais de dez veículos com policiais militares estão de prontidão. A PM ainda não tem um levantamento de quantas pessoas participam dos protestos.

adblock ativo