Manifestantes pró-Dilma começam a deixar Esplanada

Manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) começam a deixar a área destinada ao grupo na Esplanada dos Ministérios. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, o ápice da manifestação foi às 20h, quando 79 mil pessoas expressaram suas opiniões políticas no gramado da Esplanada, somando ambos os lados.

No lado Norte, área destinada aos apoiadores da presidente, o número de pessoas chegou a 26 mil. No lado Sul, reservado aos contrários a Dilma, estavam reunidas 53 mil pessoas. Até o momento, nenhuma ocorrência de violência entre manifestantes foi registrada.

Deputados da oposição estão combinando de ir até os manifestantes quando terminar a votação. No cafezinho da Câmara, eles já brincam especulando quem será o voto 342 a favor, que determinará a admissibilidade do impedimento de Dilma. As apostas são que esse voto decisivo pode ficar com Daniel Coelho ou Bruno Araújo, ambos do PSDB de Pernambuco.

