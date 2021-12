Manifestantes pró-Dilma acompanham votação na Barra

No Farol da Barra, manifestantes contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff seguem com a "Vigília contra o Golpe", iniciada às 9h. Ainda não há informações oficiais sobre estimativa de público. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) - Bahia, Cedro Silva, estima que cerca de 100 mil pessoas estejam acompanhando, em tempo real, a votação do processo em um telão montado no local. Líderes do movimento afirmam que o público chega aos 70 mil.

De acordo com o presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Fábio Nogueira, a democracia brasileira está em jogo. "Os golpistas usando o impeachment como artificio para chegar ao poder Não há crime de responsabilidade envolvendo a presidente Dilma Rousseff ", afirmou.

<GALERIA ID=20533/>

