Manifestantes pedem saída de Renan Calheiros na Barra

Aos gritos de "fora, Renan", cerca de 100 pessoas realizaram neste domingo, 24, um protesto para pedir impeachment do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O movimento começou por volta das 11 horas e saiu do Farol da Barra em direção ao Cristo. As manifestações pedindo a saída do senador foram convocadas pela rede social Facebook e aconteceram também em pelo menos 40 cidades do Brasil e do mundo.

Em Salvador, manifestantes utilizaram apitos, narizes de palhaço e diversas faixas com mensagens pedindo a saída do senador, como "contra a corrupção e a favor da educação". Além disso, os participantes do protesto entoaram canções como "Renan, safado, fora do senado" para chamar a atenção de quem frequentava o local.

"Queremos abrir os olhos das pessoas para este absurdo que está acontecendo no senado. Já é errado ele (o senador Renan Calheiros) estar naquela casa, pior ainda é presidir o maior congresso do País", protestou o estudante universitário Marcos Musse, 27 anos, um dos participantes do movimento.

Outro participante, o analista de compras Fabrício Moreira, 30 anos, comentou que o movimento é apartidário e visa combater a corrupação e a impunidade. "Com muita luta, conseguimos aprovar a Lei da Ficha Limpa, que impede políticos como Renan Calheiros de assumirem cargos políticos. Não podemos deixar isso continuar", declarou.

Marcos ressaltou ainda a importância da mobilização popular para o sucesso do movimento. "A ação popular pode provocar o impeachment do senador Renan Calheiros, que é acusado de tantos crimes. Vamos fazer de tudo para que não saia impune", desabafou.

O senador Renan Calheiros é acusado de ter praticado os crimes de peculato, falsidade ideológica e utilização de documentos falsos.

Brasil - Os protestos pedindo o impeachment do senador Renan Calheiros foram marcadas em 37 cidades brasileiras em 21 Estados, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. No exterior, os internautas convocaram manifestações em Dublin (Irlanda), Paris (França) e Lisboa (Portugal).

Mais de 11 mil pessoas confirmaram a presença em todos estes eventos, marcados pelo Facebook. A página "Dia do Basta" tem mais de 74 mil curtidas nesta rede social.

O movimento é o segundo ato de protesto contra o parlamentar realizado nesta semana. Na última quarta-feira, cerca de 30 manifestantes foram até o Congresso Nacional e estenderam uma bandeira nacional sobre o gramado. No congresso, os manifestantes entregaram simbolicamente a petição online com mais de 1,6 milhão de assinaturas pedindo o impeachment do senador Renan Calheiros.

