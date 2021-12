Manifestantes mudam local de protesto após sugestão da PM

Os representantes dos movimentos Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e União dos Jipeiros da Bahia (UJB) divulgaram nesta quarta-feira,13, que foram impedidos pelo governo do estado de realizar manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma na Barra no próximo domingo, 17. Já o governo, por meio do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar, informou que foi dada uma sugestão de mudança de local já que os movimentos contra impeachment tinham comunicado primeiro a manifestação no Farol.

No domingo a Câmara dos Deputados irá decidir se dá ou não continuidade ao processo. Para isso acontecer é preciso que 342 deputados votem a favor. Já para não ter continuidade o governo precisa de 172 votos contra o processo.

Os movimentos pró-impeachment informaram que protocolaram, na terça-feira, 12, ofícios informando sobre a realização da manifestação na Barra junto à Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Urbanismo (Sucom), Polícia Federal e SSP.

Contudo a PM informou que em uma reunião nesta quarta, não proibiu, e sim que recomendou a mudança, pois os grupos contra o impeachment já tinham avisado que realizariam manifestação no Farol da Barra. "Foi sugerido pela Corporação para que a manifestação planejada para o dia 17/4 ocorresse em outro local, tendo em vista que os integrantes do movimento pró-governo já haviam informado à PM desde o dia 11 de abril sobre a realização de protesto no Farol da Barra. Já o grupo pró-impeachment protocolou o documento 12 de abril, no dia seguinte, para realizar o protesto também na mesma data (17) e local", disse a PM por meio de nota.

A PM informou ainda que a mudança do espaço foi uma decisão consensual. O objetivo desta recomendação da Polícia Militar é garantir a segurança de todos os participantes e evitar confrontos.

Com isso, os grupos vão se concentrar no Jardim de Alah, às 14h.

adblock ativo