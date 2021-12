Manifestantes fazem atos contra governo Bolsonaro em diversas cidades do país

Manifestantes de todo o Brasil foram às ruas na manhã deste sábado, 19, em protesto contra o governo Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19.

Até às 13h, atos foram registrados em Brasília e em 14 capitais do país: Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina. Outras cidades como Campinas (SP), Lavras (MG) e Caxias (RS) também tiveram atos. Em São Paulo, onde é esperado o maior ato deste sábado, a passeata começa às 16h.

As manifestações ocorrem menos de um mês depois das últimas, no dia 29 de maio, no momento em que o Brasil se aproxima de 500 mil mortos.

As principais pautas são o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19 e a aprovação da renovação do auxílio emergencial. Em Brasília e no Rio de Janeiro, protestos contra a privatização da Eletrobrás também foram levados para as ruas.

Movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis, torcidas organizadas e grupos feministas e antirracismo participam do evento.

De acordo com os organizadores do evento, mais de 400 cidades de todos os estados brasileiros e 41 cidades no exterior confirmaram seus atos para este sábado.

adblock ativo