Manifestantes fazem ato contra Temer em Salvador

Manifestantes fazem um ato contra o governo do presidente interino Michel Temer (PMDB) neste domingo, 22, em Salvador. O grupo se reuniu no Campo Grande, onde foram realizadas manifestações culturais e depois eles seguem para o Farol da Barra, típico reduto de manifestações em favor do impeachment na capital baiana.

Com faixas, cartazes e imagens, o grupo critica o governo do peemedebista e ressaltou a decisão de Temer de acabar com os Ministérios da Cultura (Minc), das Comunicações e das Mulheres. Após a polêmica, o peemedebista voltou atrás em relação a pasta da Cultura.

Eles também alegam que é hipocrisia tirar Dilma do governo e manter Temer, que já foi citado por suposto envolvimento em atos de corrupção na Lava Jato. Diante disso, os manifestantes pedem reforma política e eleições gerais.

Além de Temer, o prefeito ACM Neto, a deputado federal Tia Eron e o deputado Eduardo Cunha também foram alvos dos manifestantes, que fizeram enterros simbolicos desses políticos.

Outras manifestações

Esse não foi o único ato político realizado em Salvador neste domingo. Pela manhã, professores realizaram um piquenique em "defesa da democracia" no Dique do Tororo. Vestidos de vermelho, os docentes exibiam faixas com os dizeres "sou professor e estou com: Dilma e contra o retrocesso na educação".

