Manifestantes em Salvador pedem a saída de Michel Temer

Manifestantes contrários ao governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB), voltaram a pedir a renúncia dele nas ruas do centro de Salvador, na tarde deste domingo, 21. Outras 14 capitais também tiveram manifestações.

Os protestos contra o presidente ocorreram ainda em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo.

A alternativa defendida pelos organizadores é a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para a realização de uma eleição direta para substituir o presidente.

Salvador

Com faixas, cartazes e bandeiras de partidos políticos de esquerda, centrais sindicais, organizações de movimentos sociais e dizeres contra o peemedebista, o público saiu da Praça 2 de julho, no Campo Grande, por volta de 15h.

Seguiram em passeata pelo Corredor da Vitória, bairro nobre da capital baiana, onde usaram palavras de ordem para ironizar manifestantes anti-Dilma que usaram panelas para pedir o impeachment da petista no ano passado. "Ô paneleiro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver", gritavam.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que acompanhou o ato, não estimou o público presente. Já a organização do protesto informou que 2 mil manifestantes estiveram presentes.

Eles passaram, ainda, pela Ladeira da Barra, onde um grupo chegou a sentar no chão para atrasar o andamento da passeata, e pelo Farol da Barra.

Entre discursos em um carro de som, apresentações culturais em um nano trio elétrico e gritos uníssonos de "Fora, Temer", o grupo contrário ao governo ainda seguiu até o Cristo.

Baianos

Nem o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), escapou de críticas no carro de som que guiou os manifestantes pelo percurso. Chamado de golpista pela proximidade com o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e com o senador afastado Aécio Neves (PSDB), Neto foi vaiado pelo público.

Parlamentares baianos que apoiam as reformas também foram citados, como o deputado federal Arthur Maia (PPS), relator da mudança trabalhista.

Uma das poucas lideranças políticas presentes ao ato, já que no mesmo horário acontecia o V Congresso Estadual do PT, a senadora baiana Lídice da Mata (PSB) defendeu que a base de sustentação do presidente Michel Temer no Congresso "está mais frágil".

"Uma parte do PMDB do Senado já estava longe dele e isso se aprofunda agora", afirmou a senadora baiana. Ela acredita que as reformas trabalhista e da Previdência serão barradas na Casa Legislativa, diante da crise política que abala a República após a delação dos proprietários da holding J&F, controladora do frigorífico JBS, entre outras empresas.

"O Senado vai se voltar para a crise e esses projetos serão emperrados. Temos a proposta de encaminhar mais de uma PEC pelas eleições diretas e garantir que o povo vote", afirmou Lídice.

Para ela, "o conflito agora é a turma das diretas contra a turma das indiretas".

Processo de impeachment

O conselho pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou, na madrugada deste domingo, 21, por 25 votos a 1, entrar na Câmara dos Deputados com pedido de impeachment do presidente Michel Temer.

A comissão disse que ele deve ser afastado por ter cometido crime de responsabilidade. Em nota, o presidente da OAB, Carlos Lamachia, lembra que a instituição cumpre seu papel, "mesmo que com tristeza, porque atua em defesa do cidadão”.

De acordo com a OAB, Temer faltou com o decoro ao se encontrar com um empresário alvo de diversas investigações, sem registro em sua agenda e prometido agir em favor de interesses particulares.

Na última quinta-feira, 18, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou a abertura de inquérito, pedido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), para investigar o caso. Em pronunciamento na tarde deste sábado, 20, o presidente disse que vai pedir ao STF a suspensão do inquérito até que seja verificada a autenticidade da gravação feita pelo empresário Joesley Batista.

Delação 'bomba'

Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS, concedeu à Polícia Federal (PF) áudios onde mostram Michel Temer solicitando que pague ao ex-deputado cassado Eduardo Cunha uma quantia para não revelar informações à Operação Lava Jato. Além de Temer, é revelado também que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) pediu R$ 2 milhões para conseguir se defender dos federais.

Temer negou veementemente a suposta intenção do diálogo e, baseado em relatórios de peritos contratados por alguns veículos de comunicação do país, diz se tratar de um conteúdo editado e manipulado de forma maldosa.

Manifestantes em Salvador pedem a saída de Michel Temer | Foto: Divulgação/ATarde

