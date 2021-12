Manifestantes contra o impeachment se concentram no Farol

Desde o início da manhã deste domingo, 17, militantes e representantes de movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos se concentram no Farol da Barra, ponto turístico de Salvador, contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

Estudantes, professores universitários e militantes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo ensaiam apresentações culturais e lutam capoeira, enquanto outros participantes fazem ornamentação no espaço, com a cor vermelho, e um telão para o acompanhamento da votação do processo de impeachment é montado.

A expectativa entre os militantes é positiva em relação ao resultado da votação. A integrante da Frente Brasil Popular Daniele Ferreira disse que a agenda de mobilizações deve continuar, independente do resultado.

"Passamos uma semana muito longa e angustiante. As informações que temos dos companheiros de Brasília é de que vamos sair vitoriosos desse processo, portanto a expectativa é a mais positiva possível. Mas caso não consigamos barrar o impeachment, continuaremos nas ruas mobilizados, assim como se barrarmos. Independente do resultado, continuaremos mobilizados", declara a militante.

Um trio elétrico de grande porte será o palco de artistas baianos ligados à música e à poesia, que farão apresentações culturais durante todo o dia, enquanto jovens farão intervenções artísticas.

"A estrutura montada é uma forma de conscientizar o povo baiano de que o país deve continuar na democracia, as instituições devem ser respeitadas, não existe crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma e a gente entende que o melhor caminho é o Brasil e a Bahia continuarem em frente", disse o presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Cedro Silva.

As cores vermelho e branco predominam entre as pessoas, que carregam faixas, cartazes e bandeiras, todas de apoio a Dilma e contra o impeachment, estampadando frases como "Não vai ter golpe" e "Golpe nunca mais".

Desde o início da tarde de ontem (16), famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) estão acampadas nas imediações do Farol da Barra, em vigília para a decisão de hoje, em relação ao mandato da presidenta Dilma.

O Farol da Barra, no bairro de classe média da capital baiana, costuma ser o palco de manifestações contrárias à presidenta Dilma e favoráveis ao impeachment. Mas hoje (17), os manifestantes que defendem o impedimento vão se reunir na praia Jardim de Alah, no bairro Costa Azul, às 14h. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia determinou a mudança do local, para que sejam evitados possíveis confrontos entre os opositores de ideias. <GALERIA ID=20532/>

