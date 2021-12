Manifestantes a favor do impeachment se reúnem na Barra

Pouco mais de 100 manifestantes participaram neste domingo, 31, em frente ao Farol da Barra, em Salvador, do evento nacional programado pelo grupo "Vem prá Rua" para acontecer em várias cidades brasileiras. As principais bandeiras foram o impeachment definitivo da presidente Dilma Roussef; apoio à Operação Lava Jato e ao projeto que prevê 10 medidas contra a corrupção; e prisão para os corruptos, independentemente do partido.

Entre os participantes que participaram do movimento, a maioria trajava roupas verdes e amarelas, e apoiava as declarações com aplausos. Um pequeno grupo, entretanto, gritava palavras de ordem apoiando o deputado federal Jair Bolsonaro para presidente, enquanto outro mantinha uma faixa aberta no gramado do farol apoio a intervenção militar. O clima, porém, foi de tranquilidade ao longo da manifestação.

A manifestação começou às 11 horas, com uma paródia da canção "Faroeste Caboclo", da banda Legião Urbana, e o hino nacional. Os manifestantes gritavam palavras de ordem contra o PT e o PCdoB. O juiz Sérgio Moro, que faz aniversário nesta segunda-feira, 1º/08, foi homenageado com um "parabéns para você".

Moro foi o fio condutor das declarações feitas no alto do trio por diversas pessoas, além de apoios a Polícia Federal. Máscaras, camisetas e cartazes destacavam o trabalho do juiz federal. Representantes de entidades como a presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremeb), dra. Tereza Maltez e o presidente da Associação Bahiana de Medicina, dr. Robson Moura, falaram no evento, além de outras pessoas que não se identificaram. O movimento terminou no inicio da tarde.

