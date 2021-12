Manifestações na capital baiana são marcadas pelo vazio

Nem coxinhas nem petralhas. Quem dominou as ruas na quarta-feira, 12, durante a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário do Senado Federal, foi o esvaziamento.

Tanto no Farol da Barra quanto na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), locais programados para receber manifestações pró e contra o afastamento da petista, o cenário encontrado foi de poucos manifestantes a favor ou contra o impedimento.

Cientista político e professor da Ufba, Wilson Gomes avaliou que os motivos para o esvaziamento dos protestos são "óbvios". Para ele, a mensagem que os movimentos queriam passar para tentar influenciar a decisão do Senado já havia sido dada anteriormente, o que enfraqueceu ações no dia da votação. "Fazê-las (as manifestações) no meio da votação não faria mais sentido", avaliou Gomes.

Nem a comemoração antecipada de grupos como Vem pra Rua Bahia e Movimento Brasil Livre (MBL), que escolheram a Barra como local de concentração de antipetistas, atraiu muitos participantes.

Cerca de 20 pessoas, segundo contagem feita pela equipe de reportagem de A TARDE, compareceram ao Farol. Polícia Militar e organizadores não estimaram o tamanho do protesto.

Ponto de encontro

O líder do movimento Vem pra Rua Bahia, César Leite, afirmou que a convocação foi apenas uma forma de criar um ponto de encontro para os favoráveis ao impedimento da presidente. Ele evitou comentar o esvaziamento do ato.

César Leite voltou a afirmar que a presidente cometeu crime de responsabilidade e declarou apoio à plataforma neoliberal do manifesto Ponte para o Futuro, divulgado pelo até a quarta vice-presidente da República, Michel Temer.

"Agora vamos trazer uma pauta propositiva, defendendo reivindicações liberais, como a eficiência e redução do estado, combate à corrupção e a alteração do sistema político, com voto opcional e distrital, a extinção do fundo partidário e o fim das coligações", explicou ele.

Entre os poucos manifestantes que compareceram, estava o engenheiro Gildécio Santana, 51. Para ele, o governo Temer é "um mal necessário" para o momento. "Caso ele faça alguma besteira, sabe o que o espera", acrescentou a professora Martha Pitanga, 58.

O aposentado César Pitanga, 58, disse ainda que o motivo para o impeachment é o que chama de "má gestão do PT" e não os decretos de créditos suplementares assinados pela presidente, chamados de pedaladas fiscais.

"Esqueça as pedaladas. Nós queremos é saúde, segurança e educação. Os beneficiados pelo PT, que são mais humildes e não tiveram acesso à formação, não entendem que, para eles terem Bolsa Família, o partido desviou dinheiro de algum lugar", disse Pitanga.

Manifestantes contrários ao impeachment fizeram "vigília pela democracia" na reitoria da Ufba no Canela

Na reitoria da Ufba, no Canela, integrantes da Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA) realizaram uma "vigília pela democracia" que durou três horas. Às 18h, quando boa parte dos senadores não havia sequer votado, o ato já tinha sido finalizado.

No local, manifestantes protestavam desde às 15h com o uso de um carro de som e davam como certo o prosseguimento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. "Fizemos uma proposta de vigília que serviu para denunciar o golpe. A gente achou que daria para acompanhar a votação daqui, mas houve um evento na reitoria e decidimos não atrapalhar a cerimônia", disse o advogado Wanderson Pimenta, integrante da Frente Brasil Popular.

Segundo Pimenta, um telão que seria utilizado no local para acompanhar a votação foi levado para outro ato, em Plataforma, onde houve um debate sobre extermínio da juventude negra. Segundo estimativas dos próprios integrantes, cerca de 80 pessoas participaram do ato na reitoria.

Para o advogado, a pouca adesão deveu-se ao fato de a vigília ter sido marcada de última hora e parte da militância estar em Plataforma: "O movimento, por decisão própria, tem descentralizado as atividades".

Militante do Movimento Passe Livre (MPL), Walter Takemoto disse que a vigília foi em repúdio "ao golpe" que o Senado vai aprovar mesmo a presidente não tendo, segundo ele, cometido crime de responsabilidade.

"É a primeira fase do afastamento que é completamente ilegítima. É uma medida dos partidos políticos derrotados. Vamos continuar denunciando nas ruas essa ilegalidade em vários atos", afirmou.

