Manifestações já acontecem em mais de 23 estados

Atos contra o impeachment da Presidente Dilma Rousseff acontece na maioria dos estados brasileiros, nesta sexta-feira, 18. Muitos militantes e apoiadores do governo estão nas ruas. Já são mais 23 estados e 36 cidades com os protestos.

No Rio de Janeiro, a manifestação organizada pela Frente Brasil Popular e movimentos sociais e entidades, como a CUT e a UNE reúne neste momento manifestantes na Praça XV, no centro do Rio, que carregam faixas e bandeiras com mensagens de diversos setores da sociedade. Muitas defendem a permanência da presidenta Dilma Rousseff e apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ministro Lula estamos com você". Outras pedem ainda a saída da presidência da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. # Fora Cunha # Fica Dilma.

Em São Paulo, maior cidade brasileira, manifestantes se concentram na Av. Paulista em frente ao MASP e já estão bloqueados nove quarterões da avenida. Ainda não há números confirmados pela PM, mas os organizadores já falam em mais de 200 mil pessoas. Está confirmada para a noite desta sexta, a presença do ex-presidente Lula na manifestação.

Em Joinville (SC) está agendado para as 18h desta sexta-feira (18) na praça da Bandeira. Um caminhão de som já está estacionado no local. Por lá, ainda é pequeno o grupo de manifestantes.

De acordo com Paulo Rocha, vice-presidente da CUT-PE, uma das entidades organizadoras do protesto, a manifestação em defesa do governo reúne cerca de 200 mil pessoas no Recife. A Polícia Militar ainda não divulgou sua estimativa.

Em Porto Alegre, os manifestantes concentram suas críticas no presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e no juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em primeira instância. Um dos refrões entoados pelas cerca de 5 mil pessoas que se concentram na Esquina Democrática se direcionava a Moro: "O que ele fez foi desaforo/que apodreça Sérgio Moro".

Em Goiânia, 5 mil participam de ato a favor de Dilma na Praça Universitária, Faculdade de Direito da UFG, segundo organizadores. A PM não divulgou novo balanço.

Em Brasília, há 1.200 pessoas na concentração no Museu da República, segundo a PM. Todos cantam o Hino Nacional com as bandeiras levantadas. Policiais bloqueiam todas as faixas do Eixo Monumental. O bloqueio foi necessário depois que um grupo grande do MST chegou ao protesto aos gritos de "MST a luta é para valer" e aplaudidos.

Ao menos 7 mil pessoas estão presentes em ato a favor do governo Dilma Rousseff em João Pessoa, segundo os organizadores da manifestação.

A manifestação pró-Dilma em Florianópolis concentra 3.500 pessoas, segundo a PM. De acordo com a Frente Brasil Popular, articulação política que reúne movimentos como MST, CUT e UNE, outra mobilização foi feita também hoje, às 10h, em Lages, quando panfletos sobre "os riscos de um golpe de Estado" foram distribuídos. Os organizadores ainda não informaram a quantidade estimada de participantes na capital catarinense.

A Polícia Militar de Minas Gerais estimou em 5 mil, neste momento, o número de participantes de ato pró-Dilma e contra o impeachment que ocorre em Belo Horizonte. Segundo a corporação, os participantes estão concentrados na Praça Afonso Arinos, na região centro-sul da capital mineira. Não há registro de ocorrências policiais relativas ao ato.

Manifestantes saíram em caminhada da Praça da República, em Belém, em ato em defesa da democracia. Segundo os organizadores, são cerca de 3.000 participantes. A Polícia Militar não divulgou estimativa. Militantes do interior do estado e lideranças de comunidades da periferia estão presentes.

