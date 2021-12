Manifestações estão previstas em 415 cidades brasileiras

Em todo o país, estão programadas manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma em 415 cidades, segundo o movimento Vem pra Rua, neste domingo, 13. Segundo o capitão da Polícia Militar, Michelo Bueno, apenas em Brasília são esperados 110 mil pessoas no evento. Em Salvador, manifestante protestam no Farol da Barra desde as 10h.

De acordo com Breno Saradelo, coordenador regional do Movimento Brasil Livre, a manifestação é um apelo "contra a corrupção institucionalizada, independentemente do governo e do partido".

Em algumas cidades, a Central Única dos Trabalhadores e movimentos mantiveram a realização de manifestações pró-governo e pró-Lula, tais como Fortaleza, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A CUT convocou suas seccionais para uma manifestação a favor da democracia para a próxima sexta-feira, dia 18. No DF, o PT convocou nova manifestação para o dia 31 de março.

Em Belém, centenas de pessoas pró-impeachment estão em passeata pelo Bairro Umarizal. Em Maceió, na Praia da Jatiúca, há um trio elétrico e as pessoas começam a se concentrar na orla, que está interditada. No Rio de Janeiro, desde as 9h, começou a concentração da manifestação de apoio à Operação Lava Jato, à Polícia Federal e ao juiz Sergio Moro. Os manifestantes estão na Orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Pró-Dilma

O presidente do PT no Distrito Federal, Roberto Policarpo, informou, em nota que decidiu cancelar o ato que realizaria neste domingo a Torre de TV, local próximo ao movimento contrário. "O ato estava mantido até o início da noite de ontem [sexta, dia 11], quando eu e o deputado Chico Vigilante estivemos reunidos com o comandante da Polícia Militar, que nos informou da decisão do governo do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, de determinar à polícia que impedisse o acesso dos manifestantes mobilizados pelo PT até a Torre de TV", disse.

Pelo fato de parte do horário dos dois movimentos ser coincidente e também porque havia a Rodoviária do Plano Piloto, na área central da cidade, como ponto de acesso comum, a secretaria avisou o partido que a manifestação seria ilegal e sugeriu que fosse marcado outro local para a manifestação pró-Dilma.

A justificativa apresentada pelo GDF foi o Artigo 5º, inciso XVI, que determina que "todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente". A manifestação contra a corrupção e a favor do impeachment estava marcada desde o ano passado.

adblock ativo