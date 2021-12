Manifestação contra Temer percorre ruas do Centro de SSA

Cerca de 250 pessoas se reuniram na tarde deste domingo, 31, no Campo Grande, em Salvador, para protestar contra o presidente interino Michel Temer. A marcha contornou o Campo Grande e foi em direção à Barra.

A marcha começou com uma paródia da canção "Veleiros", famosa na voz de Ney Matogrosso. Os manifestantes carregavam cartazes contra Temer com os dizeres "Temer Golpista não mexa na educação", e até contra o prefeito de Salvador - "ACM Neto não aceitamos reajuste zero!".

Um grande cartaz seguia na frente dos manifestantes pedindo para o presidente não acabar com os direitos trabalhistas. Uma parte do grupo também protestou contra a privatização dos Correios.

adblock ativo