Manifestação contra Dilma é esperada na Barra

Movimentos sociais de oposição ao governo federal e que pedem a saída da presidente Dilma Roussef (PT) do poder, seja pelo impeachment, cassação ou renúncia, voltarão às ruas em pelo menos 400 cidades brasileiras. Em Salvador, as principais concentrações ocorrem a partir das 9h, na Barra.

A intenção em Salvador é reunir o mesmo público verificado no dia 15 de março quando houve atos à tarde encabeçados pelo movimento Vem Pra Rua, e pela manhã, sob o comando principal do Movimento Brasil Livre (MBL). Foram reunidas cerca de 11 mil pessoas, segundo cálculo da Polícia Militar. Um grupo minoritário também marcou reunião na Barra, mas às 15h.

Além da capital, outras 18 cidades na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado também têm concentrações agendadas e convocadas principalmente pelas redes sociais. E desta vez os dois principais grupos representados na Bahia têm pautas comuns.

No dia 15, a saída em turnos distintos foi pelo fato de o MBL defender o impeachment, enquanto o Vem Pra Rua não fazia esse pleito e queria um ato contra a corrupção. Agora unidos, os representantes na Bahia dos dois movimentos têm outro temor: as fortes chuvas.

A previsão para hoje é de chuvas fortes com trovoadas. "Se chover, a manifestação vai ser prejudicada", disse o líder do MBL na Bahia, Ricardo Almeida. Antônio Marcos Souza, líder do Vem Pra Rua, também teme a chuva, mas aposta um fator positivo: "As pessoas viram que nosso movimento é sério e pacífico. Muitos não foram no dia 15 porque imaginavam que poderia haver violência".

Percurso

Almeida e Souza disseram que haverá uma concentração no Porto da Barra, a partir das 9h, de onde as pessoas seguirão para o Farol da Barra, onde haverá uma concentração maior. Às 10h, partem do Farol para o Morro do Cristo e, por volta das 12h, retornam ao Farol da Barra.

Os organizadores dizem que o ato foi organizado seguindo orientações de segurança da Polícia Militar e da Transalvador. "É importante que nenhum dos manifestantes vá com o rosto coberto", disse Ricardo Almeida.

O evento deste domingo deve também contar com um minitrio. Os coordenadores também fizeram panfletagem para convocar pessoas ao movimento.

"Nós vemos um saldo positivo, mas há uma desmobilização também. As pessoas às vezes querem um resultado imediato das manifestações", comentou Almeida.

Antônio Marcos Souza diz também que os líderes do movimentos não têm o mesmo know how dos movimentos de esquerda. "Somos um movimento apartidário, e o financiamento vem de doações das pessoas", disse o líder do movimento Vem Pra Rua.

