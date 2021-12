Malafaia crítica escolha de Kassio Nunes e entrega lista com indicações para segunda vaga ao STF

O pastor Silas Malafaia criticou em vídeo divulgado na última terça-feira, 7, a indicação do desembargador Kássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o pastor da Assembléia de Deus, as "relações" do apontado com o PT devem ser observadas.

"Desembargador nomeado por Dilma e tem amizade com a turma do PT. Tanto é que um dos mais ferrenhos inimigos do presidente, o presidente da OAB, elogiou Bolsonaro por escolher o cara. Precisa de mais alguma coisa?”, questionou Malafaia.

Segundo Malafaia, uma lista tríplice formulada por lideranças evangélicas foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro. A expectativa, confirmada por Bolsonaro, é que a segunda indicação da sua gestão seja de um pastor. Foram sugeridos os nomes do advogado e desembargador aposentado Jackson di Domenico, do integrante do Ministério Público Federal em Brasília José Eduardo Sabo Paes e do juiz federal William Douglas.

