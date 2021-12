Major Vitor Hugo é oficializado líder do governo na Câmara

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) foi oficializado o líder do governo na Câmara. A nomeação foi confirmada na edição desta segunda-feira, 4, do Diário Oficial da União, por meio de despacho assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta, direto do gabinete improvisado no quarto do hospital Alberto Einstein, em São Paulo, onde se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O parlamentar baiano, natural de Salvador, tem boa articulação com a maioria dos 52 deputados do partido na Casa, e é também um nome próximo ao mandatário do país.

Vitor Hugo venceu internamente no PSL a disputa pela liderança do governo na Câmara e assume no lugar do Delegado Waldir, outro deputado por Goiás que na semana passada foi reconduzido à liderança do partido na Casa.

O próprio presidente, via Twitter, anunciou Vitor Hugo na cobiçada função. “Comunico que a Liderança do Governo na Câmara será exercida pelo Deputado Federal Major Vitor Hugo (PSL/GO), advogado e consultor legislativo concursado desde 2015”, escreveu Bolsonaro no dia 14 de janeiro, imediato respondido pelo deputado. “Um grande desafio! Obrigado, 01, pela confiança!”, postou o baiano com linguagem militar – os dois serviram a Academia Militar de Agulhas Negras (Amam). No dia 11 de janeiro, três dias antes do anúncio, os dois apareceram juntos em público em evento da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Como interlocutor do governo na Câmara, a função do Major Vitor Hugo será representar os interesses do Poder Executivo dentro de cada Casa Legislativa para a votação de projetos do Palácio do Planalto. Em entrevista ao portal de notícias da Câmara dos Deputados no final de janeiro, o baiano acredita que poderá contar com cerca de 12 partidos aliados, ante uma oposição formada por oito legendas. Nesta segunda, no primeiro dia de trabalho como líder do governo na Câmara, o deputado participou de encontro com representantes da Federação Nacional dos Pequenos Construtores e da Associação Construtores de Anápolis (Goiás).

Vitor Hugo, na ocasião, também comentou sobre a Reforma da Previdência, e revelou que se trata de uma prioridade do governo, mas sem perder de vista a reforma tributária. “A primeira reforma é a da Previdência, mas a tributária está no radar. Temos uma legislação complexa e redundante, tem um custo muito grande, as obrigações acessórias são altas, os empresários gastam tempo e dinheiro, o cidadão também. Então, até mesmo para melhorar o ambiente de negócio, é importante que haja uma simplificação tributária. Isso está no radar, mas vai ser apresentado no momento oportuno”, disse.

Apesar do alto cargo, este é o primeiro mandato de Vitor Hugo como deputado federal. Para o parlamentar, esta relação é uma “vantagem”. “Não participei de nenhuma articulação no passado no modo que era feito no passado. Tenho condição de construir com os novos parlamentares uma nova maneira de fazer política. As críticas vão acontecer, mas nenhum líder seria uma unanimidade”, destacou.

