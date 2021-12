Mais de 37 mil ainda não regularizaram título em Salvador

O prazo final para que os eleitores que não votaram nas últimas três eleições regularizarem o título e evitem que o documento seja cancelado é até ás 18h desta quinta-feira, 25. No entanto, 37.586 soteropolitanos faltosos, de um total de 39.324, ainda não se apresentaram em um posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para regularizar sua situação, segundo dados da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No estado da Bahia, apenas 5,40% (7.182) dos 132.912 faltosos eleitores faltosos nos últimos três pleitos foram regularizados. Para contagem, cada turno faltado equivale a um pleito. Quem ainda não justificou a ausência deve procurar os postos do TRE, os cartórios eleitorais e os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Debaixo de chuva, muitos eleitores enfrentam longas filas na frente do TRE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), desde a manhã desta quinta-feira, para regularizar sua situação. Chegando lá, é necessário adquirir uma senha para o atendimento no guichê. O eleitor que não tiver condições de pagar a multa (de R$ 3,51) pode declarar insuficiência econômica e ser isento de pagamento.

Os eleitores devem apresentar documento oficial com foto, título eleitoral ou, a depender de cada caso, os comprovantes de votação, a justificativa eleitoral ou de recolhimento ou dispensa de recolhimento de multa.

Vale lembrar que sem o Título de Eleitor e/ou em débito com a Justiça Eleitoral, o cidadão fica impedido de assumir cargo público, caso seja aprovado em concurso, ou mesmo de se inscrever para concurso público; contrair empréstimos em instituições bancárias mantidas pelo governo, funcionários públicos ficam sem receber o salário, não pode tirar passaporte ou a carteira de identidade e nem renovar ou se matricular em estabelecimentos oficiais de ensino.

O TRE informa que o risco de cancelamento do título é apenas para os que se ausentaram nas três últimas eleições. O eleitor que faltou em apenas uma ou duas eleições não terá o título cancelado e pode se regularizar normalmente após esta quinta-feira.

O eleitor também pode se informar sobre a sua situação pelo site do TRE. Basta acessar o menu Eleitor, na home page, e depois clicar em Situação Eleitoral e Consulta por título (na parte superior da página). É preciso informar o nome completo, a data de nascimento e o número do título.

Para consultar se sua inscrição eleitoral necessita de regularização basta acessar o site do TRE-BA.

adblock ativo