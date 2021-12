Mais 109 municípios iniciam recadastramento biométrico

Até o final de setembro 109 municípios baianos iniciarão a implementação da coleta de dados biométricos para as eleições. Cadastro vai acontecer à medida que os eleitores procurarem o atendimento da Justiça Eleitoral para realizar algum serviço.

De acordo com a Justiça Eleitoral baiana, já foram recadastrados biometricamente cerca de 600 mil eleitores. Em 2009 a cidade de Pojuca foi o projeto-piloto e no biênio de 2013 e 2014, outros 29 municípios fizeram a revisão biométrica, alavancando os números no Estado.

Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista iniciaram o procedimento ordinário no final do ano passado, buscando beneficiar mais de 2,5 milhões de eleitores, somadas as três localidades. Alagoinhas, Jaguaquara, Itagibá, São Francisco e outras 9 cidades já estão em processo de revisão do eleitorado com biometria.

O Diretor-Geral do TRE-BA, André Beserra, que preside a Comissão de Biometria, destaca que "na medida em que confere mais segurança no momento do voto, a biometria é um processo trabalhoso e meticuloso", disse por meio de nota.

