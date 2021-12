Maioria dos deputados querem voto aberto, mas com ressalvas

Na esteira dos pares federais, os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia devem votar, hoje, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da votação aberta para matérias em plenário. A partir de enquete realizada por A TARDE com 37 dos 63 deputados, a tendência é a aprovação do voto aberto para cassação de mandato.

Mas o sigilo deve ser resguardado para veto do governador, eleição da Mesa Diretora da Casa (leia-se o cargo de presidente) e escolha de conselheiro para tribunal de contas. Deputados receiam retaliações expondo suas posições publicamente nesses casos. Os outros 26 parlamentares não atenderam aos telefonemas.

Em Brasília a Câmara dos Deputados aprovou a PEC sem restrições, embora no Senado a matéria divida opiniões. No parlamento baiano a PEC do Voto Aberto, de autoria da deputada petista Luiza Maia, que originalmente é estendida a toda e qualquer votação, deve sofrer emendas com as ressalvas acima, adiantou o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), que tem conversado e sentido o ânimo dos pares.

A votação acontece em dois turnos e são necessários 38 votos favoráveis (ou 3/5 do parlamento) para a aprovação da PEC do Voto Aberto. Se houver acordo é possível votar os dois turnos na mesma noite.

Com e sem restrições



Dos 37 deputados ouvidos por A TARDE, 15 declararam que são a favor do voto aberto sem restrições e outros 19 citaram uma ou mais restrições. Apenas três deputados ainda estão indecisos (leia ao lado).

A alegação recorrente dos parlamentares é a de que com voto aberto para veto de governador pode haver algum tipo de retaliação na base eleitoral do deputado opositor ou "traidor" - se pertencer à base governista.

Retaliação nesse caso seria a dificuldade de conseguir recursos para projetos e outros pleitos.

"Que veto será derrubado se for aberto? Quem vai querer se indispor com governador? ", pergunta o deputado oposicionista Carlos Geílson (DEM). Para escolha de conselheiro de contas, a ressalva diz respeito ao constrangimento, já que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) é quem julga as contas da Assembleia Legislativa.

Além disso, apontam os deputados, poderia criar uma "aresta pessoal" com candidatos, opina outro opositor Carlos Gaban (DEM).

Para a eleição da Mesa Diretora da Casa duas explicação embasam a opinião dos deputados ouvidos. "Se for assim, a Mesa corre o risco de se transformar numa subsecretaria do Estado!", diz Marcelo Nilo. Outro que desconfia do voto aberto da Mesa é o governista Fabrício Falcão (PCdoB): "Dependendo do presidente pode até perseguir o deputado por dois anos caso não tenha votado nele!".

Contudo, para deputados como Álvaro Gomes (PCdoB), Joseildo Ramos (PT), Carlos Ubaldino (PSC), Ivana Bastos (PMDB), J. Carlos (PT)... o voto aberto, sem restrições é o melhor exemplo para dar à sociedade, principalmente a partir dos movimentos que tomaram as ruas em junho. "A transparência tem ônus e bônus", diz Ivana Bastos.

Álvaro Gomes, que foi relator de uma PEC de igual teor na legislatura passada, mas que não avançou, acredita que o temor de retaliações não faz sentido:

"Legislativo e Executivo são poderes autônomos. E, no caso de presidência da Mesa, não tem como o deputado ser perseguido. Há um regimento que impede isso", crê o deputado comunista.

adblock ativo