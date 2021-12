Maioria dos deputados federais da BA é contra impeachment

Enquanto a maioria dos deputados federais é favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, na ala baiana há mais membros contrários ao processo. De acordo com levantamento feito pelo Jornal Estadão, 16 parlamentares baianos disseram que votariam contra a saída da petista. São deputados da base aliada - PCdoB, PP, PR e PT.

Três parlamentares do PSD - Antônio Brito, Fernando Torres e Paulo Magalhães - também engrossam esse grupo. O partido decidiu manter postura de independência no processo e permitiu que os deputados votem como quiserem no impeachment da presidente. Apesar disso, não há baianos, pelo menos até o momento, entre o grupo contrário ao governo.

Bacelar (PTN) também disse que, neste momento, votaria contra o impedimento de Dilma. Por enquanto, a legenda dele está neutra em relação ao governo e ainda não decidiu como deve orientar a bancada sobre o assunto.

O grupo de baianos que vota a favor do impeachment não é muito menor. Essa lista conta com 14 parlamentares do DEM, PMDB, PSDB, PTB, PDT, PPS, PSC, PEN e PRB. Esta última legenda rompeu com o governo em março. Já o PEN liberou os deputados para votaram conforme o entendimento deles.

No âmbito nacional, a diferença entre contrários e favoráveis é maior. Na apuração do Estadão, 234 disseram que são favoráveis ao impeachment e 110 se manifestaram contrários.

Com base nesse levantamento, ainda não é possível determinar se o impedimento da presidente seria aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Isso porque o Estadão não conseguiu definir a posição de 169 deputados (56 estão indecisos, 10 não quiseram se pronunciar e 103 não foram localizados).

Para barrar o impeachment, Dilma precisa do apoio de 171 deputados. Portanto, os parlamentares não ouvidos podem influenciar no futuro da petista.

Entre os baianos, nove deputados não tiveram a posição definida, sendo que seis estão indecisos e três não foram encontrados. Os parlamentares da Bahia que ainda não decidiram o lado são do PP (Cacá Leão e Ronaldo Carleto), PR (João Carlos Bacelar), PRB (Márcio Marinho), PSB (Bebeto) e PSD (Sérgio Brito). Chama atenção os nomes de Márcio Marinho e Bebeto, já que o PRB e PSB romperam com o governo.

Confira a opinião dos deputados baianos sobre o impeachment:



Favor do impedimento- 14

Claudio Cajado - DEM

Elmar Nascimento - DEM - membro da comissão do impeachment

José Carlos Aleluia - DEM

Paulo Azi - DEM

Félix Mendonça Jr - PDT

Erivelton Santana - PEN

Lucio Vieira Lima PMDB - membro da comissão do impeachment

Arthur Maia - PPS

Tia Eron - PRB

Irmão Lazaro - PSC

Antonio Imbassahy - PSDB

João Gualberto - PSDB

Jutahy Junior - PSDB - membro da comissão do impeachment

Benito Gama - PTB - membro da comissão do impeachment

Contra a saída de Dilma - 16

Alice Portugal - PC do B

Daniel Almeida - PC do B

Davidson Magalhães - PC do B

Roberto Britto - PP BA - membro da comissão do impeachment

José Carlos Araújo - PR

José Rocha - PR - membro da comissão do impeachment

Antonio Brito - PSD

Fernando Torres - PSD

Paulo Magalhães - PSD - membro da comissão do impeachment

Afonso Florence - PT

Caetano - PT

Jorge Solla - PT

Moema Gramacho - PT

Valmir Assunção - PT

Waldenor Pereira - PT

Bacelar - PTN - membro da comissão do impeachment

Indecisos - 6

Cacá Leão - PP

Ronaldo Carletto - PP

João Carlos Bacelar - PR

Márcio Marinho - PRB

Bebeto - PSB - membro da comissão do impeachment

Sérgio Brito - PSD

Não foram encontrados - 3

Mário Negromonte Jr - PP

José Nunes - PSD

Uldurico Junior - PV

Total: 39 deputados baianos

