Maioria do STF aprova afastamento de Cunha

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, 5, manter a decisão do ministro Teori Zavascki que determinou a suspensão do mandato parlamentar do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB/RJ) e o afastamento dele da presidência da Câmara.

Por volta das 17h, seis dos 11 ministros acompanharam o relator, Teori Zavascki. Os votos foram proferidos pelos ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber; Luiz Fux e Dias Toffoli.

Mais cedo, o ministro Teori Zavascki determinou a suspensão do mandato parlamentar do deputado federal Eduardo Cunha e o afastamento da presidência da Câmara. O ministro atendeu a um pedido liminar do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

adblock ativo