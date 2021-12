Maioria das deputadas federais votou a favor do governo, mostra levantamento

Das 77 deputadas federais que ocupam a Câmara dos Deputados, 55 (71%) votaram a favor do Planalto em pelo menos 50% dos projetos de interesse do governo Bolsonaro, entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2020.

Os números são de um levantamento feito pelo site Congresso em Foco e divulgados pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a publicação, as aliadas mais fiéis do Planalto foram Carla Zambelli (PSL-SP), Major Fabiana (PSL-RJ) e Aline Sleutjes (PSL-PR) —todas votaram de acordo com o interesse do governo em 99% das vezes.

As quatro parlamentares que menos votaram alinhadas ao governo são da oposição: Áurea Carolina (PSOL-MG), em 13% dos votos, e Talíria Petrone (PSOL-RJ), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), em 16%.

Nesta legislatura, as mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara. Os dados são de levantamento do Radar do Congresso, plataforma virtual criada pelo Congresso em Foco para monitorar a atividade parlamentar e lançada em setembro.

