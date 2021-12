Maia se reúne com líderes e remarca votação da reforma política

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está reunido com líderes partidários na manhã desta quarta-feira, 16, para acertar os últimos detalhes sobre a votação da reforma política. Em virtude desta reunião entre os parlamentares, a análise da matéria, prevista para começar na parte da manhã, foi remarcada para as 16h.

Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a reforma política é votada em dois turnos e precisa de 308 votos favoráveis para ser aprovada. A ideia do governo é utiliza o primeiro "round" de votações como um termômetro para averiguar o apoio ou não sobre temas polêmicos, como a criação do fundo público para financiamento de campanhas e também o voto majoritário, o chamado distritão, que elege os candidatos com maior quantidade de votos, eliminando o quociente eleitoral.

