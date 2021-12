O pedido do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) para retirar da pauta a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer foi rejeitada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), indeferiu o pedido após uma breve votação, que se iniciou por volta das 15 horas e terminou às 15h20.

Minutos antes de anunciar o resultado, o autor do requerimento, Zarattini, tentou retirar da discussão o pedido, também negado por Maia. Com 246 parlamentares em Plenário, começa a terceira e última sessão da ordem do dia, que é a votação em si.

A partir de agora, a base governista e a oposição ocuparão a tribuna de dois em dois com o prazo máximo de cinco minutos para defender seu posicionamento sobre a denúncia. Os líderes, por sua vez, terão um minuto para orientar as respectivas bancadas.

Erick Tedesco | A TARDE BSB Maia rejeita pedido de Zarattini para tirar denúncia da pauta

