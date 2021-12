Maia descarta possibilidade do DEM desistir de candidatura para Presidência

O presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato a Presidência da República, Rodrigo Maia (DEM) declarou que pretende trabalhar para diminuir a desigualdade do País. "O Brasil possui IDH abaixo da média nacional. A nossa gestão será voltada para a educação, segurança e infraestrutura para combater a desigualdade", disse nesta sexta-feira, 27, durante lançamento da pré-candidatura de José Ronaldo (DEM) ao governo da Bahia.

O democrata descarta a possibilidade da sigla desistir da candidatura para apoiar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "O DEM tem chances reais de ganhar a eleição", explicou.

Ao elogiar o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Maia declarou que se o ex-presidente não concorrer a eleição, acredita que 2/3 dos votos do petista serão distribuídos para aquele que conseguir atrair o voto do cidadão. "Aquele que conseguir falar com esse cidadão, pode ganhar o voto", concluiu.

Questionado se aceitaria o apoio do MDB, Maia declarou que quer o apoio de todos aqueles que desejam construir um novo País.

Mesmo com baixa pontuação nas pesquisas, o partido não deve ceder candidatura de Maia. Segundo ele, pesquisa não ganha eleição e o que vai prevalecer no processo de candidatura é quem consegue construir um grande arco de alianças nos Estados.

Zé Ronaldo

"Vou ganhar as eleições no primeiro turno. Vamos derrotar Rui Costa!", afirmou o pré-candidato ao governo da Bahia, José Ronaldo de Carvalho (DEM), durante coletiva. "Pretendo trabalhar para melhorar, principalmente, a questão da saúde, educação e segurança pública", disse, ao criticar a gestão do atual governo petista.

Na ocasião, o ex-prefeito de Feira de Santana recebeu o apoio do PTB e declarou desejo de apoio do MBD.

ACM Neto

O prefeito de Salvador e presidente nacional dos Democratas, ACM Neto (DEM) declarou que a sigla pretende eleger cerca de 50 deputados estaduais e federais, sete governadores e oito senadores. "O DEM cresceu muito após a janela partidária. Vamos continuar trabalhando para fortalecer a bancada e dialogar com partidos que devem compor a chapa".

adblock ativo