Os planos do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de criar uma frente ampla contra o nome defendido por Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da casa fortaleceu-se nesta sexta, 18, com adesão de PT, PCdoB, PSB e o PDT.

As siglas informaram que unirão forças com Maia contra a candidatura de Arthur Lira (Progressistas), parlamentar preferido por Bolsonaro para ocupar a presidência da Câmara.

Com o anúncio desta sexta, o bloco será composto por 11 legendas: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede.

Da Redação Maia contará com apoio de 11 partidos na disputa pela presidência da Câmara

Rodrigo Maia ainda não anunciou quem apoiará, mas os nomes cotados são os dos deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP).

"Este grupo que hoje se apresenta tem muitas diferenças, sim. Porque, diferentemente daqueles que não suportam viver no marco das leis e das instituições e que não suportam o contraditório, nós nos fortalecemos nas divergências, no respeito, na civilidade e nas regras do jogo democrático", afirmou Maia.

"Esta não é uma eleição entre candidato A ou candidato B. Esta é a eleição entre ser livre ou subserviente; ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo; ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo; ser fiel aos fatos ou ser devoto de fake news", continuou.

A eleição para presidente da Câmara será em fevereiro do ano que vem. Até agora, dois deputados já anunciaram candidatura: Arthur Lira (PP-AL) e Luciano Bivar (PSL-PE).

adblock ativo