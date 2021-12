Magistrados traçam perfil ideal do presidente do Judiciário baiano

O afastamento do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mário Alberto Hirs, e da desembargadora Telma Brito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por supostas irregularidades em processos de precatórios, abriu uma discussão entre magistrados sobre o perfil que deve ter o próximo gestor do Judiciário baiano no biênio 2014-2015.



Foco na gestão administrativa para evitar futuros desgastes com o CNJ é uma das preocupações. A eleição para escolha da nova mesas diretora acontece no dia 20.



Estão concorrendo à presidência do TJ os desembargadores Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, Eserval Rocha (presidente interino); Vera Lúcia Freire de Carvalho, Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Vilma Costa Veiga e José Olegário Monção Caldas.



A lista com os pretendentes às cadeiras da mesa diretora foi publicada no Diário Oficial do Judiciário na última sexta-feira.



Os 42 desembargadores que escolherão os administradores do Judiciário baiano, por voto secreto, afirmam que o eleito deve ter inclinação para a gestão administrativa aliada à forte postura política interna (com atenção a juízes e desembargadores) e externa (sociedade e autonomia diante de outros poderes), afirma a presidente da Associação de Magistrados da Bahia (Amab), juíza Nartir Dantas Weber.



"Ao que percebo, os desembargadores estão buscando responder à seguinte pergunta: quem tem melhores condições político-administrativas para estar à frente do TJ, resolver os problemas e evitar novos desgastes com o CNJ? Nesse momento, esse é o maior desafio", diz a juíza.

Ela cita como exemplo a relação do Tribunal com os juízes de primeiro grau, que é a instância mais próxima da sociedade. "Nós não podemos ter um Tribunal de Justiça funcionando bem se existe um primeiro grau estraçalhado. Esse desmantelo é cômodo para o tribunal, que sabe das péssimas condições de trabalho dos juízes de primeiro grau", diz Nartir.



Segundo fontes do TJ, que preferem anonimato, há três tendências entre desembargadores e seus candidatos de preferência. A primeira delas, ligada ao presidente afastado Mario Hirs, que em boa parte apoia Eserval Rocha.



Há a ala de "Sílvia Zarif", ligada à ministra Eliana Calmon, cuja candidata seria Lícia Laranjeira. E, por fim, um segmento "independente", que tem ganhado corpo dentro da corte. Sem um candidato específico, os independentes serão os fiéis da balança eleitoral no Tribunal.

