Mabel pede demissão e Temer perde quarto assessor especial

O ex-deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) entregou uma carta de demissão ao presidente Michel Temer (PMBD) na noite desta terça-feira, 23. Este é o quarto assessor que Temer perde no auge da crise política. Antes foram José Yunes, Rodrigo Rocha Loures e Tadeu Fillipelli.

Na carta, o peemedebista alegou que já tinha pedido para sair em dezembro e que assumiu o compromisso com Temer de continuar em Brasília por mais de 120 dias em nome da amizade que tinham. Segundo o ex-deputado, o motivo da saída está relacionado a resolver questões particulares.

A Justiça Federal de Goiás investiga Mabel sobre suspeita dele ter recebido R$ 100 mil da Odebrecht, mas ele afirma que os recursos foram oficialmente doados para sua campanha eleitoral.

Tadeu Fellippelli

O ex-vice-governador do Distrito Federal foi exonerado pelo presidente também nesta terça e preso na Operação Panatenaico, da Polícia Federal. Ele é acusado de receber propina e de participar de esquema que superfaturou em R$ 900 milhões os custos das obras de reconstrução do Estádio Nacional Mané Garrincha para Copa de 2014. A PF prendeu também na operação os ex-governadores Agnelo Queiroz (PT) e José Roberto Arruda (PR).

Rodrigo Rocha Loures

Na semana passada, o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMBD-PR) deixou o cargo de assessor do presidente. Ele é acusado também de ter recebido propina de R$ 500 mil para interceder no governo a favor da JBS. Na conversa gravada por Joesley Batista, ele é apontado como intermediário designado pelo presidente para tratar de assuntos de interesse do empresário.

Loures foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro do lobista do grupo. Na noite da última segunda-feira, 22, o paranaense devolveu a mala, mas estavam faltando R$ 35 mil. O ex-assessor especial é alvo também de um pedido de prisão que será analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

José Yunes

Amigo há mais de 40 anos de Temer, o advogado José Yunes deixou a assessoria do presidente em dezembro, após afirmar que recebeu a quantia de R$ 1 milhão, em nome do ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil. O valor foi repassado pelo doleiro Lúcio Funaro, que está preso pela Lava Jato.

Yunes alega que não tinha conhecimento da transação e que foi "mula" do ministro, mas Padilha nega o envolvimento na corrupção.

